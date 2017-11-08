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    Владимир Тарасенко: «Игры НХЛ в Швеции – очень хорошее мероприятие. Надеюсь, когда-нибудь и в России сделают»

    Теги Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко

    Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поделился мнением об удачном старте сезона и выразил надежду, что когда-нибудь матчи НХЛ пройдут в России. 

    «Стараемся играть друг за друга, просто получаем удовольствие от хоккея. Вот у меня не получается забивать. Много моментов, надо забивать больше. Хорошо, что выигрываем, что другие ребята забивают. Стараюсь работать над реализацией. 

    Что касается целей на сезон – надо стараться больше забивать, выиграть кубок и достичь индивидуальных призов. Думаю, все хотят это сделать. Хочу совершенствоваться с каждым годом, иначе нет смысла играть. 

    Игры НХЛ в Швеции – очень хорошее мероприятие. Конечно, командам тяжело будет летать туда-сюда. Но такой шанс, возможно, раз в жизни будет, чтобы увидеть вживую игры. Надеюсь, когда-нибудь сделают игры в России», – сказал Тарасенко.

    10 и 11 ноября «Колорадо» и «Оттава» проведут два матча регулярного чемпионата в Стокгольме. 

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