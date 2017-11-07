НХЛ. Овечкин вышел на 12-е место по голам в большинстве
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Аризоной» (3:2 ОТ) забросил шайбу в большинстве.
32-летний россиянин вышел на 12-е место в НХЛ по шайбам в большинстве.
У Овечкина теперь 216 голов. Он обошел экс-форварда «Калгари» и «Далласа» Джо Нуиндайка (215).
В ближайшее время Овечкин может войти в топ-10, обойдя Майка Гартнера и Яромира Ягра (у обоих по 217 голов).
Лидирует по этому показателю Дэйв Андрейчук (274).
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