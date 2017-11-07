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    НХЛ. Овечкин вышел на 12-е место по голам в большинстве

    Теги Вашингтон Аризона Яромир Ягр Александр Овечкин Джо Нуиндайк видео НХЛ рекорды Майк Гартнер Дэйв Андрейчук

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Аризоной» (3:2 ОТ) забросил шайбу в большинстве. 

    32-летний россиянин вышел на 12-е место в НХЛ по шайбам в большинстве.

    У Овечкина теперь 216 голов. Он обошел экс-форварда «Калгари» и «Далласа» Джо Нуиндайка (215).

    В ближайшее время Овечкин может войти в топ-10, обойдя Майка Гартнера и Яромира Ягра (у обоих по 217 голов).

    Лидирует по этому показателю Дэйв Андрейчук (274).

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