НХЛ. Овечкин вышел на 12-е место по голам в большинстве

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Аризоной» (3:2 ОТ) забросил шайбу в большинстве.

32-летний россиянин вышел на 12-е место в по шайбам в большинстве.

У Овечкина теперь 216 голов. Он обошел экс-форварда «Калгари» и «Далласа» (215).

В ближайшее время Овечкин может войти в топ-10, обойдя Майка Гартнера и Яромира Ягра (у обоих по 217 голов).

Лидирует по этому показателю Дэйв Андрейчук (274).

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