НХЛ. Уход Шипачева из «Вегаса» официально оформят 6 ноября

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн рассказал последние новости об уходе нападающего Вадима Шипачева из .

«Пока еще ничего не готово и официально не оформлено, но НХЛ и Ассоциация игроков достигли договоренности по делу об уходе Шипачева из «Вегаса». К понедельнику все должно быть готово.

Судя по всему, уход Шипачева будет оформлен как завершение карьеры в НХЛ», – сообщил ЛеБрюн.

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