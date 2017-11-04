Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Уход Шипачева из «Вегаса» официально оформят 6 ноября

    Теги переходы НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Вадим Шипачев Пьер ЛеБрюн Вегас

    Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн рассказал последние новости об уходе нападающего Вадима Шипачева из «Вегаса».

    «Пока еще ничего не готово и официально не оформлено, но НХЛ и Ассоциация игроков достигли договоренности по делу об уходе Шипачева из «Вегаса». К понедельнику все должно быть готово.

    Судя по всему, уход Шипачева будет оформлен как завершение карьеры в НХЛ», – сообщил ЛеБрюн.

    Шипачев дисквалифицирован в НХЛ. Что происходит?

    Шипачев уезжает из НХЛ. Кто облажался на самом деле?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться