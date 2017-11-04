НХЛ. Уход Шипачева из «Вегаса» официально оформят 6 ноября
Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн рассказал последние новости об уходе нападающего Вадима Шипачева из «Вегаса».
«Пока еще ничего не готово и официально не оформлено, но НХЛ и Ассоциация игроков достигли договоренности по делу об уходе Шипачева из «Вегаса». К понедельнику все должно быть готово.
Судя по всему, уход Шипачева будет оформлен как завершение карьеры в НХЛ», – сообщил ЛеБрюн.
Шипачев дисквалифицирован в НХЛ. Что происходит?
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.