Салак перейдет из «Сибири» в «Локомотив»

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что голкипер «Сибири» Александр Салак перейдет в .

«Фаворитом в споре за Салака является .

Сделка должна осуществиться до конца ноября», – сообщил Шевченко.

Ранее корреспондент заявлял, что Салак попросил обмена из «Сибири». Агент опроверг эту информацию.

Подробную статистику выступлений Салака вы можете посмотреть здесь.