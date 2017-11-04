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    Салак перейдет из «Сибири» в «Локомотив»

    Теги Сибирь Локомотив возможные переходы КХЛ Александр Салак Алексей Шевченко

    Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что голкипер «Сибири» Александр Салак перейдет в «Локомотив».

    «Фаворитом в споре за Салака является «Локомотив».

    Сделка должна осуществиться до конца ноября», – сообщил Шевченко.

    Ранее корреспондент заявлял, что Салак попросил обмена из «Сибири». Агент опроверг эту информацию.

    Подробную статистику выступлений Салака вы можете посмотреть здесь.

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