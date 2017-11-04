Салак перейдет из «Сибири» в «Локомотив»
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что голкипер «Сибири» Александр Салак перейдет в «Локомотив».
«Фаворитом в споре за Салака является «Локомотив».
Сделка должна осуществиться до конца ноября», – сообщил Шевченко.
Ранее корреспондент заявлял, что Салак попросил обмена из «Сибири». Агент опроверг эту информацию.
Подробную статистику выступлений Салака вы можете посмотреть здесь.
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