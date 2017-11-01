Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Эллиотт Фридман: «Российские игроки отмечали, что Шипачев не выкладывается на тренировках»

    Теги НХЛ Вадим Шипачев Вегас Эллиотт Фридман

    Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился размышлениями о ситуации с нападающим Вадимом Шипачевым, которые в скором времени покинет «Вегас».

    «Вадим Шипачев сообщил руководству «Вегаса», что хочет расторгнуть контракт и вернуться в Россию. Вероятно, все так и произойдет.

    Необходимо объяснить несколько моментов. Если вернется обратно, Шипачев должен будет вернуть весь, кроме 86 тысяч долларов, подписной бонус в размере 2 миллионов долларов. Ожидается, что он это сделает, когда будет иметь на руках предложение из КХЛ.

    Будет интересно посмотреть, не захотят ли «золотые рыцари» получить гарантию, что он не подпишет контракт с каким-то другим клубом НХЛ, когда его текущее соглашение будет расторгнуто. Освободившись от двухлетнего контракта в 9 млн долларов, будет странно, если никто не захочет его получить за меньшие деньги.

    Что же пошло не так? Несколько руководителей говорят, что Шипачев приехал «слишком поздно» – в возрасте 30 лет он «пропустил окно».

    Другие российские игроки обращали внимание, что Шипачев не выкладывается на тренировках. Молодой игрок (без предложений из КХЛ) мог бы поехать в АХЛ набирать форму.

    Но это не то, что хочет Шипачев, поэтому потребуется некоторое время, чтобы обсудить его расставание с «Вегасом», – написал Фридман.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться