Эллиотт Фридман: «Российские игроки отмечали, что Шипачев не выкладывается на тренировках»

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился размышлениями о ситуации с нападающим Вадимом Шипачевым, которые в скором времени покинет .

«Вадим Шипачев сообщил руководству «Вегаса», что хочет расторгнуть контракт и вернуться в Россию. Вероятно, все так и произойдет.

Необходимо объяснить несколько моментов. Если вернется обратно, Шипачев должен будет вернуть весь, кроме 86 тысяч долларов, подписной бонус в размере 2 миллионов долларов. Ожидается, что он это сделает, когда будет иметь на руках предложение из КХЛ.

Будет интересно посмотреть, не захотят ли «золотые рыцари» получить гарантию, что он не подпишет контракт с каким-то другим клубом , когда его текущее соглашение будет расторгнуто. Освободившись от двухлетнего контракта в 9 млн долларов, будет странно, если никто не захочет его получить за меньшие деньги.

Что же пошло не так? Несколько руководителей говорят, что Шипачев приехал «слишком поздно» – в возрасте 30 лет он «пропустил окно».

Другие российские игроки обращали внимание, что Шипачев не выкладывается на тренировках. Молодой игрок (без предложений из КХЛ) мог бы поехать в АХЛ набирать форму.

Но это не то, что хочет Шипачев, поэтому потребуется некоторое время, чтобы обсудить его расставание с «Вегасом», – написал Фридман.