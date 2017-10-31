«Советский спорт»: «Магнитка» – главный претендент на Шипачева
Нападающий «Вегаса» Вадим Шипачев может продолжить карьеру в «Магнитке».
По информации «Советского спорта», именно магнитогорский клуб – главный претендент на 30-летнего форварда.
Ранее появилась информация, что Шипачев решил покинуть НХЛ и вернуться в Россию.
Недавно «Вегас» дисквалифицировал игрока после его отказа сыграть за фарм-клуб «Найтс» в АХЛ – «Чикаго Вулвс».
Геннадий Тимченко: «Объяснял Шипачеву, что нет смысла ехать в НХЛ. Мы не можем на него рассчитывать в сборной России»
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