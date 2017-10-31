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    «Советский спорт»: «Магнитка» – главный претендент на Шипачева

    Теги Металлург Мг возможные переходы НХЛ КХЛ Вадим Шипачев Вегас

    Нападающий «Вегаса» Вадим Шипачев может продолжить карьеру в «Магнитке».

    По информации «Советского спорта», именно магнитогорский клуб – главный претендент на 30-летнего форварда.

    Ранее появилась информация, что Шипачев решил покинуть НХЛ и вернуться в Россию.

    Недавно «Вегас» дисквалифицировал игрока после его отказа сыграть за фарм-клуб «Найтс» в АХЛ – «Чикаго Вулвс».

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    • Металлург Мг
      25%
    • Ак Барс
      15%
    • В другом клубе
      27%

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