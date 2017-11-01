НХЛ. Кучеров признан второй звездой месяца, Стэмкос – 1-й
НХЛ определила лучших хоккеистов по итогам октября.
Первый звездой признан нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, на счету которого 24 (6+18) набранных очка в 13 матчах. В этом месяце канадец набрал хотя бы один балл за результативность во всех играх, кроме одной.
Второй звездой назван еще один форвард «Тампы» – Никита Кучеров, набравший 21 (13+8) балл в 13 играх. Россиянин забрасывал как минимум одну шайбу в 11 матчах из 13.
Третьей звездой стал нападающий «Сент-Луиса» Джейден Шварц, который отметился 17 (8+9) очками в 13 встречах. В активе Шварца в октябре 11 матчей с набранными очками.
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