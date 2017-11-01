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    Геннадий Тимченко: «Что плохого в результатах СКА? Нужно радоваться, что в КХЛ есть такая команда»

    Теги ЦСКА СКА сборная России Олег Знарок Йокерит КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Геннадий Тимченко

    Президент СКА Геннадий Тимченко поделился мнением о результатах команды.

    «Что плохого в результатах СКА в нынешнем сезоне, и почему они должны беспокоить с точки зрения сборной? СКА – это ее базовый клуб, и ЦСКА – тоже базовый клуб, а без поражений в КХЛ долго шел, например, и финский «Йокерит».

    Нам всем нужно радоваться, что в КХЛ есть команда, которая хорошо играет и выигрывает, показывает высокий результат. Это говорит о том, что много игроков из СКА могут стать членами нашей олимпийской команды в феврале, тем более, что возглавляет клуб главный тренер сборной России Олег Знарок», – сказал Тимченко.

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