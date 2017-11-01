Геннадий Тимченко: «Что плохого в результатах СКА? Нужно радоваться, что в КХЛ есть такая команда»

Президент СКА Геннадий Тимченко поделился мнением о результатах команды.

«Что плохого в результатах СКА в нынешнем сезоне, и почему они должны беспокоить с точки зрения сборной? СКА – это ее базовый клуб, и ЦСКА – тоже базовый клуб, а без поражений в долго шел, например, и финский «Йокерит».

Нам всем нужно радоваться, что в КХЛ есть команда, которая хорошо играет и выигрывает, показывает высокий результат. Это говорит о том, что много игроков из СКА могут стать членами нашей олимпийской команды в феврале, тем более, что возглавляет клуб главный тренер сборной России Олег Знарок», – сказал Тимченко.