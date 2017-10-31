Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Филадельфия» – «Аризона». Проворов провел на льду рекордные 28 минут и сделал 3 голевые передачи

    Теги Филадельфия Аризона НХЛ Иван Проворов

    Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал 3 голевые передачи в матче против «Аризоны» (3:4 ОТ). 

    При участии российского игрока «Флайерс» сумели спасти матч со счета 0:3, в том числе забросив 2 шайбы на последней минуте. 

    Всего Проворов провел на льду 28 минут 7 секунд (это его личный рекорд по игровому времени в НХЛ) и завершил матч с полезностью «+2». 

    Суммарно в его активе сейчас 8 (2+6) очков в 12 матчах. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться