«Филадельфия» – «Аризона». Проворов провел на льду рекордные 28 минут и сделал 3 голевые передачи
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал 3 голевые передачи в матче против «Аризоны» (3:4 ОТ).
При участии российского игрока «Флайерс» сумели спасти матч со счета 0:3, в том числе забросив 2 шайбы на последней минуте.
Всего Проворов провел на льду 28 минут 7 секунд (это его личный рекорд по игровому времени в НХЛ) и завершил матч с полезностью «+2».
Суммарно в его активе сейчас 8 (2+6) очков в 12 матчах.
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