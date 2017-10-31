«Филадельфия» – «Аризона». Проворов провел на льду рекордные 28 минут и сделал 3 голевые передачи

Защитник «Филадельфии» сделал 3 голевые передачи в матче против «Аризоны» (3:4 ОТ).

При участии российского игрока «Флайерс» сумели спасти матч со счета 0:3, в том числе забросив 2 шайбы на последней минуте.

Всего Проворов провел на льду 28 минут 7 секунд (это его личный рекорд по игровому времени в НХЛ) и завершил матч с полезностью «+2».

Суммарно в его активе сейчас 8 (2+6) очков в 12 матчах.