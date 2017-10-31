«Флорида» – «Тампа». Кучеров, Наместников набрали по 2 очка, Дадонов – 3

«Тампа» обыграла «Флориду» в очередном матче регулярного чемпионата (8:5).

У «Лайтнинг» по 2 (1+1) очка набрали форварды и Владислав Наместников.

У Кучерова в активе стало уже 21 (13+8) очко в 13 матчах, он занимает второе место в гонке бомбардиров и первое – в гонке снайперов.

Наместников набрал 13 (5+8) очков в 13 матчах.

Также отметился голевой передачей защитник Михаил Сергачев – в его активе стало 11 (4+7) очков в тех же 13 матчах.

У «Пантерс» 3 (1+2) очка набрал форвард . У него стало 14 (6+8) очков в 11 матчах сезона.