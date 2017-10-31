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    «Флорида» – «Тампа». Кучеров, Наместников набрали по 2 очка, Дадонов – 3

    Теги Тампа-Бэй Флорида Евгений Дадонов НХЛ Никита Кучеров Владислав Наместников

    «Тампа» обыграла «Флориду» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ (8:5). 

    У «Лайтнинг» по 2 (1+1) очка набрали форварды Никита Кучеров и Владислав Наместников. 

    У Кучерова в активе стало уже 21 (13+8) очко в 13 матчах, он занимает второе место в гонке бомбардиров и первое – в гонке снайперов. 

    Наместников набрал 13 (5+8) очков в 13 матчах. 

    Также отметился голевой передачей защитник Михаил Сергачев – в его активе стало 11 (4+7) очков в тех же 13 матчах. 

    У «Пантерс» 3 (1+2) очка набрал форвард Евгений Дадонов. У него стало 14 (6+8) очков в 11 матчах сезона. 

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