«Флорида» – «Тампа». Кучеров, Наместников набрали по 2 очка, Дадонов – 3
«Тампа» обыграла «Флориду» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ (8:5).
У «Лайтнинг» по 2 (1+1) очка набрали форварды Никита Кучеров и Владислав Наместников.
У Кучерова в активе стало уже 21 (13+8) очко в 13 матчах, он занимает второе место в гонке бомбардиров и первое – в гонке снайперов.
Наместников набрал 13 (5+8) очков в 13 матчах.
Также отметился голевой передачей защитник Михаил Сергачев – в его активе стало 11 (4+7) очков в тех же 13 матчах.
У «Пантерс» 3 (1+2) очка набрал форвард Евгений Дадонов. У него стало 14 (6+8) очков в 11 матчах сезона.
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