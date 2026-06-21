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  4. Максим Третьяк завершил карьеру в 29 лет: «Всему когда-то приходит конец… Хоккей, я люблю тебя! Ты навсегда в моем сердце!»

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Максим Третьяк завершил карьеру в 29 лет: «Всему когда-то приходит конец… Хоккей, я люблю тебя! Ты навсегда в моем сердце!»
Максим Третьяк объявил о завершении игровой карьеры в 29 лет.

Максим Третьяк, внук президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, объявил о завершении игровой карьеры. 

1 июня «Сочи» сообщил о расставании с 29-летним голкипером. 

«Всему когда-то приходит конец… Хоккей, я люблю тебя! Спасибо за все – ты навсегда в моем сердце!» – написал Третьяк на своей странице в социальной сети.

Максим Третьяк также выступал за «Адмирал», рижское «Динамо» и «Ладу» в Fonbet КХЛ.

В общей сложности в его активе 129 матчей (20 побед, 80 поражений), он пропускал в среднем 3,69 шайбы и отражал 3,69 шайбы. Также на его счету три игры на ноль.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: страница Максима Третьяка в Instagram
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Комментарии

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Ему бы Бабаева в агенты, ещё бы в НХЛ попылил :)
Великие заканчивают… Сначала Тэйвз, теперь Третьяк…
Агент три нуля)
Спасибо деду за карьеру
Не из бедных всё у него получится,и попылил как внук великого вратаря.
Так он толком и не играл..что-бы завершать..
Только Фамилию позорил когда играл, и всё.
Уходит Легенда
Хоккей не будет прежним, говорят незаменимых нет, но здесь явно тот случай - есть
Спасибо за все
сын Зидана следующий😅
В этом плане я рад, что я бездарность и мои дети на 100% добьются (уже добились) в спорте большего, чем я. Я что-то где-то как-то ковырялся. А у них - успехи. Это чертовски приятно. Не представляю как мне было бы обидно, если бы они обсирались жидко, в то время как я был бы легендой :)
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