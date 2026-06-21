Максим Третьяк завершил карьеру в 29 лет: «Всему когда-то приходит конец… Хоккей, я люблю тебя! Ты навсегда в моем сердце!»

Максим Третьяк объявил о завершении игровой карьеры в 29 лет.

Максим Третьяк, внук президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, объявил о завершении игровой карьеры.

1 июня «Сочи » сообщил о расставании с 29-летним голкипером.

«Всему когда-то приходит конец… Хоккей, я люблю тебя! Спасибо за все – ты навсегда в моем сердце!» – написал Третьяк на своей странице в социальной сети.

Максим Третьяк также выступал за «Адмирал », рижское «Динамо » и «Ладу» в Fonbet КХЛ.

В общей сложности в его активе 129 матчей (20 побед, 80 поражений), он пропускал в среднем 3,69 шайбы и отражал 3,69 шайбы. Также на его счету три игры на ноль.