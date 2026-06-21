Более 180 тысяч человек посетили парад «Каролины» в Роли в честь победы в Кубке Стэнли

Более 180 тысяч человек посетили чемпионский парад «Каролины» в Роли.

Чемпионский парад «Каролины», выигравшей Кубок Стэнли-2026, привлек большое количество зрителей.

Как сообщает официальный сайт НХЛ , мероприятие в Роли посетили более 180 тысяч болельщиков.

Когда двухэтажные автобусы двигались по улицам города, болельщики местами выстроились в 10 рядов вдоль тротуаров.

«Я просто потерял дар речи. Я не ожидал, что соберется столько народу. Это была настоящая людская волна.

Вот почему мы этим занимаемся. Это так много значило для стольких людей. Это действительно заметно. Я так рад, что мы смогли сделать это для всех. Очевидно, они были в восторге», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд’Амор .

Фото: Reddit

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