Более 180 тысяч человек посетили парад «Каролины» в Роли в честь победы в Кубке Стэнли

Чемпионский парад «Каролины», выигравшей Кубок Стэнли-2026, привлек большое количество зрителей.
Как сообщает официальный сайт НХЛ, мероприятие в Роли посетили более 180 тысяч болельщиков.
Когда двухэтажные автобусы двигались по улицам города, болельщики местами выстроились в 10 рядов вдоль тротуаров.
«Я просто потерял дар речи. Я не ожидал, что соберется столько народу. Это была настоящая людская волна.
Вот почему мы этим занимаемся. Это так много значило для стольких людей. Это действительно заметно. Я так рад, что мы смогли сделать это для всех. Очевидно, они были в восторге», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд’Амор.
Фото: Reddit
Флаг России повесили на автобус «Каролины» во время чемпионского парада. Свечников, Никишин и Кочетков стали обладателями Кубка Стэнли-2026
Почему так?🤡
В каком городе был?
Чтобы эдак под 300к...