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Более 180 тысяч человек посетили парад «Каролины» в Роли в честь победы в Кубке Стэнли
Более 180 тысяч человек посетили чемпионский парад «Каролины» в Роли.

Чемпионский парад «Каролины», выигравшей Кубок Стэнли-2026, привлек большое количество зрителей. 

Как сообщает официальный сайт НХЛ, мероприятие в Роли посетили более 180 тысяч болельщиков. 

Когда двухэтажные автобусы двигались по улицам города, болельщики местами выстроились в 10 рядов вдоль тротуаров. 

«Я просто потерял дар речи. Я не ожидал, что соберется столько народу. Это была настоящая людская волна.

Вот почему мы этим занимаемся. Это так много значило для стольких людей. Это действительно заметно. Я так рад, что мы смогли сделать это для всех. Очевидно, они были в восторге», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд’Амор

Фото: Reddit

Флаг России повесили на автобус «Каролины» во время чемпионского парада. Свечников, Никишин и Кочетков стали обладателями Кубка Стэнли-2026

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКаролина
logoРод Бринд′Амор
светская хроника
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
болельщики

Комментарии

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А на локо пришло 10 тыся о силы ,хотя Ярославль чуть больше по населению.
Почему так?🤡
Ответфанат спартака с 1967
А на локо пришло 10 тыся о силы ,хотя Ярославль чуть больше по населению. Почему так?🤡
Видимо, те же кто на арене смотрит, те и пришли.
Ответфанат спартака с 1967
А на локо пришло 10 тыся о силы ,хотя Ярославль чуть больше по населению. Почему так?🤡
Крепкого здоровья, семейные счастья, карьерного роста, успехов во всех начинаниях вам!!!
Интересно, а самый массовый парад в честь кс
В каком городе был?
Чтобы эдак под 300к...
ОтветГолуби в траве
Интересно, а самый массовый парад в честь кс В каком городе был? Чтобы эдак под 300к...
Не знаю какой, но точно знаю, если выиграет какой-нибудь канадский клуб, то там точно будет рекорд побит, потому что на улицу выйдет весь город - от новорожденных до стариков:))
ОтветAlkiviad7
Не знаю какой, но точно знаю, если выиграет какой-нибудь канадский клуб, то там точно будет рекорд побит, потому что на улицу выйдет весь город - от новорожденных до стариков:))
но это еще не скоро...)
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