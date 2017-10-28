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    Зайцев о Шипачеве: «Лучшие хоккеисты КХЛ необязательно способны заиграть в НХЛ. Это разные виды спорта»

    Теги Торонто НХЛ КХЛ Вадим Шипачев Никита Зайцев

    Защитник «Торонто» Никита Зайцев поделился мнением о проблемах Вадима Шипачева в «Вегасе». 

    – За сезон вы окончательно адаптировались к североамериканскому хоккейному стилю?

    – Я привык ко всему – и к городу, и к хоккею.

    – Даже Дон Черри, критиковавший вас в прошлом сезоне, похвалил вашу игру.

    – Мне все равно, хвалит он или нет. Главное, что о тебе думают партнеры в команде и тренеры.

    – Вадиму Шипачеву разрешили вести переговоры с другими клубами. В команде реагируют на переходы других игроков?

    – Конечно, мы обсуждаем новости, но Вадим здесь мало кому известен, о нем не говорят.

    – В России недоумевают, почему один из лучших игроков КХЛ не смог закрепиться в НХЛ.

    – Это разные виды спорта, поэтому необязательно лучшие хоккеисты способны здесь заиграть, – сказал Зайцев. 

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