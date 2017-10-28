Зайцев о Шипачеве: «Лучшие хоккеисты КХЛ необязательно способны заиграть в НХЛ. Это разные виды спорта»
Защитник «Торонто» Никита Зайцев поделился мнением о проблемах Вадима Шипачева в «Вегасе».
– За сезон вы окончательно адаптировались к североамериканскому хоккейному стилю?
– Я привык ко всему – и к городу, и к хоккею.
– Даже Дон Черри, критиковавший вас в прошлом сезоне, похвалил вашу игру.
– Мне все равно, хвалит он или нет. Главное, что о тебе думают партнеры в команде и тренеры.
– Вадиму Шипачеву разрешили вести переговоры с другими клубами. В команде реагируют на переходы других игроков?
– Конечно, мы обсуждаем новости, но Вадим здесь мало кому известен, о нем не говорят.
– В России недоумевают, почему один из лучших игроков КХЛ не смог закрепиться в НХЛ.
– Это разные виды спорта, поэтому необязательно лучшие хоккеисты способны здесь заиграть, – сказал Зайцев.
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