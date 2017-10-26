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    Джереми Реник: «Большинство хоккеистов «Аризоны» – тупые, как коробка с камнями»

    Теги Аризона Джереми Реник НХЛ Рик Токкет Вегас

    Бывший форвард НХЛ Джереми Реник поделился мнением об игроках «Аризоны», сравнив их с хоккеистами «Вегаса».

    «Аризона» – быстрая команда, у них талантливые ребята.

    Правда, большинство из них тупые, как коробка с камнями. Нет у них хоккейного интеллекта ни в том, что они делают с шайбой, ни в том, как они играют.

    В «Вегасе» все наоборот. Они помогают друг другу, отправляют шайбу в правильные зоны. Они голоднее в борьбе за шайбу, и каждом матче разные хоккеисты выходят на первый план.

    Понятно, что у такой новой команды, как «Вегас», не может быть больше талантливых игроков, чем у «Аризоны».

    Дело в том, как «Голден Найтс» играют, как готовятся к матчам, как уделяют внимание деталям», – сказал Реник.

    Из 9 матчей регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» в основное время проиграла в 8, еще в одной встрече – в овертайме.

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