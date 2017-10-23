Павел Колобков о КХЛ: «Отсутствие конкуренции и равных условий убивает интерес»

Министр спорта России Павел Колобков высказался на тему конкуренции в .

«Отсутствие конкуренции и равных условий убивает интерес к виду спорта. Задача сейчас – создать равные условия и создать конкуренцию, команды в КХЛ должны быть хотя бы примерно равные. КХЛ нужно больше конкуренции.

Даже если вспоминать чемпионат СССР, самые интересные годы были именно тогда, когда за чемпионство сражались хотя бы три клуба. Как только в стране начинал господствовать один клуб, интерес к чемпионату падал.

В КХЛ обязана быть конкуренция, если мы хотим думать о развитии как самой лиги, так и вида спорта. Должны быть равные возможности и равные условия. Надо думать, как это создать», – сказал Колобков.

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