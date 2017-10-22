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    НХЛ. Кросби набрал 28 минут штрафа в 9 матчах. Это больше, чем за весь прошлый сезон

    Теги судьи Питтсбург Тампа-Бэй Сидни Кросби НХЛ

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 12 минут штрафа в матче с «Тампой» (1:7). 

    На первой минуте Кросби получил малый штраф, к которому чуть позже добавился еще и дисциплинарный – за высказывания в адрес судей. 

    Отметим, что суммарно за 9 матчей этого сезона Кросби набрал уже 28 штрафных минут. В 75 матчах прошлого сезона у него было только 24 минуты. 

    Сейчас на его счету 10 (5+5) очков при полезности «-6». 

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