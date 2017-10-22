НХЛ. Кросби набрал 28 минут штрафа в 9 матчах. Это больше, чем за весь прошлый сезон

Капитан Сидни Кросби набрал 12 минут штрафа в матче с «Тампой» (1:7).

На первой минуте Кросби получил малый штраф, к которому чуть позже добавился еще и дисциплинарный – за высказывания в адрес судей.

Отметим, что суммарно за 9 матчей этого сезона Кросби набрал уже 28 штрафных минут. В 75 матчах прошлого сезона у него было только 24 минуты.

Сейчас на его счету 10 (5+5) очков при полезности «-6».

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