Любомир Вишневски: «В КХЛ деньги идут не из заработка клуба, а от какого-то человека»
Бывший защитник «Слована», «Лос-Анджелеса», «Эдмонтона», «Анахайма» и «Айлендерс» Любомир Вишневски сравнил НХЛ и КХЛ.
«Обе лиги очень качественные, и в то же время различия велики. Играть в НХЛ – это мечта каждого хоккеиста, но надо отметить, что и у КХЛ очень высокий уровень.
Первое отличие, которое почувствует каждый игрок, – маленькие площадки. Всегда надо помнить, что после обыгрыша одного-двух соперников на подмогу сразу подоспеет третий, который тебя собьет и отберет шайбу.
Парни об этом всегда помнят. Сделаешь так раз, другой, а после тех силовых, которые получишь, потом свою игру переосмыслишь.
В НХЛ в каждой смене ты должен выкладываться на все сто. В НХЛ есть стратегия звеньев команды. Первое и второе звено должно делать результат, третье играет от обороны, а четвертое выходит на площадку и буквально выносит тебя со льда.
В КХЛ игра более свободная. Российские хоккеисты очень техничны. Играются с шайбой, держат ее, как ключик на шее, и их игра действительно красива в глазах болельщика.
Но там есть матчи очень качественные, а есть ниже среднего. Сыграв матч хорошо, если говорить по-русски, можно филонить. В НХЛ вы такого не увидите.
Конечно, в некоторых играх в НХЛ игра как таковая может быть менее качественной, но отдача всегда стопроцентная.
В КХЛ могло случиться, что у хоккеистов не шла игра, и они опускали руки и не продолжали биться до конца.
Следует отметить, НХЛ – это бизнес. Продажа прав показа на телевидении, продажа билетов при средней цене в 80 долларов. Менеджеры знают, как заработать денег.
В КХЛ, к сожалению, другая система. Стоимость билетов совершенно иная, болельщики не тратят столько денег.
Конечно, есть такие команды, как ЦСКА, СКА, «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», московское «Динамо». Это клубы, которые тянут лигу.
Но все деньги, которые на это тратятся, идут не из заработка клуба, а от какого-то человека. Это большой показатель разницы между КХЛ и НХЛ», – сказал словак.
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