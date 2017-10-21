Любомир Вишневски: «В КХЛ деньги идут не из заработка клуба, а от какого-то человека»

Бывший защитник «Слована», «Лос-Анджелеса», «Эдмонтона», «Анахайма» и «Айлендерс» Любомир Вишневски сравнил и КХЛ.

«Обе лиги очень качественные, и в то же время различия велики. Играть в НХЛ – это мечта каждого хоккеиста, но надо отметить, что и у очень высокий уровень.

Первое отличие, которое почувствует каждый игрок, – маленькие площадки. Всегда надо помнить, что после обыгрыша одного-двух соперников на подмогу сразу подоспеет третий, который тебя собьет и отберет шайбу.

Парни об этом всегда помнят. Сделаешь так раз, другой, а после тех силовых, которые получишь, потом свою игру переосмыслишь.

В НХЛ в каждой смене ты должен выкладываться на все сто. В НХЛ есть стратегия звеньев команды. Первое и второе звено должно делать результат, третье играет от обороны, а четвертое выходит на площадку и буквально выносит тебя со льда.



В КХЛ игра более свободная. Российские хоккеисты очень техничны. Играются с шайбой, держат ее, как ключик на шее, и их игра действительно красива в глазах болельщика.

Но там есть матчи очень качественные, а есть ниже среднего. Сыграв матч хорошо, если говорить по-русски, можно филонить. В НХЛ вы такого не увидите.

Конечно, в некоторых играх в НХЛ игра как таковая может быть менее качественной, но отдача всегда стопроцентная.

В КХЛ могло случиться, что у хоккеистов не шла игра, и они опускали руки и не продолжали биться до конца.

Следует отметить, НХЛ – это бизнес. Продажа прав показа на телевидении, продажа билетов при средней цене в 80 долларов. Менеджеры знают, как заработать денег.

В КХЛ, к сожалению, другая система. Стоимость билетов совершенно иная, болельщики не тратят столько денег.

Конечно, есть такие команды, как , СКА, «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», московское «Динамо». Это клубы, которые тянут лигу.

Но все деньги, которые на это тратятся, идут не из заработка клуба, а от какого-то человека. Это большой показатель разницы между КХЛ и НХЛ», – сказал словак.

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