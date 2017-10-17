Назем Кадри про Овечкина: «Если он забьет 35 голов, это неудачный сезон для него. Безумие»

Нападающий «Торонто» Назем Кадри в преддверии матча регулярного чемпионата против «Вашингтона» высказался о капитане «Кэпиталс» .

«Кажется, если он забьет 35 голов, то сезон будет для него неудачным. Это абсолютное безумие», – заявил Кадри.

Нынешний сезон Овечкин начал с девяти голов в первых шести играх. Всего на его счету 10 (9+1) очков.

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