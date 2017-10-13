Олег Знарок: «Возвращение Дацюка пошло СКА на пользу во всех компонентах. Он волшебник»

Главный тренер СКА Олег Знарок проанализировал победу в матче регулярного чемпионата с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

«Тяжелая игра с психологической точки зрения, особенно после проигрыша «Сочи».

Мы встречались с очень хорошей командой, та встреча в Уфе – это так, нам тогда больше повезло.

Знали, что соперник будет играть в быстрый хоккей. Здорово, что забили в большинстве.

Во всех компонентах возвращение Дацюка пошло на пользу. Для меня нет неожиданности, когда Дацюк забивает. Я много его матчей смотрел, когда он играл в НХЛ. Волшебник.

Где-то не получалось в большинстве, всегда надо что-то исправлять, даже после побед. Иногда получается, а иногда – нет», – сказал Знарок.