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    Олег Знарок: «Возвращение Дацюка пошло СКА на пользу во всех компонентах. Он волшебник»

    Теги Салават Юлаев СКА Павел Дацюк Олег Знарок КХЛ

    Главный тренер СКА Олег Знарок проанализировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

    «Тяжелая игра с психологической точки зрения, особенно после проигрыша «Сочи».

    Мы встречались с очень хорошей командой, та встреча в Уфе – это так, нам тогда больше повезло.

    Знали, что соперник будет играть в быстрый хоккей. Здорово, что забили в большинстве.

    Во всех компонентах возвращение Дацюка пошло на пользу. Для меня нет неожиданности, когда Дацюк забивает. Я много его матчей смотрел, когда он играл в НХЛ. Волшебник.

    Где-то не получалось в большинстве, всегда надо что-то исправлять, даже после побед. Иногда получается, а иногда – нет», – сказал Знарок.

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