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    КХЛ не ведет переговоров о возможном появлении в лиге команды из Ташкента

    Теги КХЛ

    КХЛ опровергла информацию о возможном появлении в лиге клуба из Ташкента.

    «КХЛ не вела и не ведет в данный момент никаких переговоров о возможном появлении команды лиги в Ташкенте. Заявки на вступление в КХЛ клуба из этого города не поступало», – сообщили в пресс-службе лиги.

    Ранее директор и соучредитель ташкентского «Бинокора» Абдумаджид Насиров заявил, что клуб ставит перед цель подать заявку на вступление в КХЛ.

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