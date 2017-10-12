КХЛ не ведет переговоров о возможном появлении в лиге команды из Ташкента

КХЛ опровергла информацию о возможном появлении в лиге клуба из Ташкента.

не вела и не ведет в данный момент никаких переговоров о возможном появлении команды лиги в Ташкенте. Заявки на вступление в КХЛ клуба из этого города не поступало», – сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее директор и соучредитель ташкентского «Бинокора» Абдумаджид Насиров заявил, что клуб ставит перед цель подать заявку на вступление в КХЛ.