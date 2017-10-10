Артемий Панарин: «Все говорят, что СКА легко, но это не так»

Нападающий «Коламбуса» прокомментировал победную серию СКА.

– Интересный момент: они же недавно побили серию «Авангарда, и тогда, кажется, не было такого количества подобных разговоров.

Поскольку СКА – небедный клуб, все начинают говорить о том, что им легко. Но это не так: команда бьется. Да, у них собран сильный состав, но эта серия – заслуга руководства, тренеров. ЦСКА тоже собрал мощную команду, но они же так не выигрывают. Конечно, все успехи СКА заслуженны: это же они побеждают, а не кто-то другой.

– Но все-таки эта серия показывает слабость других команд в ?

– Прежде всего, она показывает силу СКА и качество их летней подготовки к сезону. Раз они побеждают, значит, они что-то делают правильно. Но главное – чтобы они выиграли в конце сезона, а не сейчас, – сказал Панарин.