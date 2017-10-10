«Тампа» – «Вашингтон». Кучеров набрал 2 очка и стал первой звездой матча

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с (4:3 ОТ).

В третьем периоде Кучеров сравнял счет, что позволило «молниям» перевести игру в овертайм. Там, в свою очередь, он ассистировал Брэйдену Пойнту при победной шайбе в большинстве.

В итоге Кучерова признали первой звездой встречи. В 3 матчах сезона на его счету стало 5 (3+2) очков.