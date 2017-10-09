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    Джей Ти Браун о протесте во время гимна: «Это касается полицейского произвола, расовой несправедливости и неравенства в США»

    Теги Тампа-Бэй НХЛ НФЛ Джей Ти Браун политика

    Форвард «Тампы» Джей Ти Браун прокомментировал свою акцию протеста перед матчем НХЛ с «Флоридой» (4:5).

    «Во-первых, я бы хотел поблагодарить всех за невероятную поддержку – не только мою семью, друзей, фанатов и тех, с кем язнаком, но также и людей, с которыми никогда не встречался.

    Это никак не связано с военнослужащими или неуважением по отношению к флагу. Это касается полицейского произвола, расовой несправедливости и неравенства в этой стране.

    Я, как и многие другие, чувствую, что об этом нужно говорить. Я люблю свою страну, но это не значит, что я не могу признавать, что она несовершенна.

    В жизни я сталкивался с расизмом как на льду, так и за его пределами. В такие моменты нельзя молчать и надеяться на перемены, нужно нечто большее. Мы всем видим мир по-своему, но я надеюсь, что мы можем понять, что переживают другие люди.

    Перед принятием этого решения я просил Бога наставить меня, я общался с семьей и военными. Я старался как можно лучше разобраться в ситуации, чтобы мое поведение было продуманным.

    Знаю, что не все это одобряют, но мы должны выходить из зоны комфорта, чтобы в мире происходили перемены. Нельзя просто сохранять статус-кво. Я хочу, чтобы молодые представители меньшинства знали, что хоккейное сообщество не может игнорировать то, с чем приходится сталкиваться этим людям.

    Я уважаю тех, кто рискует жизнью, чтобы защищать общество и служить ему. У меня были как позитивные, так и негативные встречи с полицией, и если я скажу, что все полицейские плохие, то солгу.

    Еще раз скажу, что суть в том, чтобы осознать проблему, а не подменить факты. Даже мой аккаунт в твиттере – свидетельство того, что об этом нужно говорить. Я получал расистские оскорбления и угрозы жизни из-за того, что люди не соглашались со мной.

    Нам нужно научиться слушать оппонентов. Я продолжу быть активным в этой сфере», – говорится в заявлении Брауна.

    27-летний американец держал поднятый кулак во время исполнения национального гимна. Таким образом сын бывшего игрока НФЛ Теда Брауна высказал солидарность с другими игроками футбольной лиги, которые во время гимна становились на одно колено или поднимали вверх руку.

    Этими действиями игроки хотят обратить внимание на существующее в США расовое неравноправие и полицейскую предвзятость в отношении чернокожих.

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