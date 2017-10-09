«Салават Юлаев» расторг контракт с Куляшом
Капитан «Салавата Юлаева» Денис Куляш покидает клуб.
Уфимцы по соглашению сторон расторгли с 34-летним защитником контракт, который был рассчитано до конца следующего сезона.
Куляш на прошлой неделе впервые в карьере был выставлен на драфт отказов.
Никто из клубов КХЛ не забрал игрока, и он должен был отправиться в ВХЛ, в «Торос».
В текущем сезоне Куляш провел в КХЛ 16 матчей и набрал 5 (2+3) очков. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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