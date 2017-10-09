«Салават Юлаев» расторг контракт с Куляшом

Капитан Денис Куляш покидает клуб.

Уфимцы по соглашению сторон расторгли с 34-летним защитником контракт, который был рассчитано до конца следующего сезона.

Куляш на прошлой неделе впервые в карьере был выставлен на драфт отказов.

Никто из клубов КХЛ не забрал игрока, и он должен был отправиться в ВХЛ, в «Торос».

В текущем сезоне Куляш провел в КХЛ 16 матчей и набрал 5 (2+3) очков. Подробную статистику игрока смотрите здесь.