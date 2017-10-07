Леонид Вайсфельд: «Поместили Куляша в список отказов, так как недовольны его игрой»
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о решении поместить защитника Дениса Куляша на драфт отказов.
«Что касается Куляша, то мы недовольны его игрой, поэтому и поместили его в список отказов.
Если говорить о причинах неудач, то их целый комплекс. Одной причины, безусловно, нет, их несколько.
Но мы работаем над этим, стараемся изменить ситуацию», – сказал Вайсфельд.
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