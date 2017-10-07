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    Леонид Вайсфельд: «Поместили Куляша в список отказов, так как недовольны его игрой»

    Теги Салават Юлаев возможные переходы Леонид Вайсфельд Денис Куляш КХЛ

    Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о решении поместить защитника Дениса Куляша на драфт отказов.

    «Что касается Куляша, то мы недовольны его игрой, поэтому и поместили его в список отказов.

    Если говорить о причинах неудач, то их целый комплекс. Одной причины, безусловно, нет, их несколько.

    Но мы работаем над этим, стараемся изменить ситуацию», – сказал Вайсфельд.

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