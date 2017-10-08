Шипачев пропустил первые две игры в АХЛ

Нападающий Вадим Шипачев пропустил первые два матча «Чикаго Вулвс» в сезоне.

Ранее отправил Шипачева в АХЛ. Россиянин вошел в число 28 игроков, вошедших в заявку «волков» перед стартом сезона.

Но в матчах против «Техаса» (5:6 и 5:6 Б) Шипачев на льду не появился.

При этом «Вегас» также уже провел две стартовые игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал победы.

«Вегас» платит Шипачеву кучу денег и отправляет в АХЛ. Зачем?