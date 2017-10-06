НХЛ. Шипачев не сыграет за «Вегас» в первом матче сезона
Нападающий Вадим Шипачев пропустит первый официальный матч «Вегаса» в истории НХЛ.
В ночь с пятницы на субботы «рыцари» сыграют в гостях против «Далласа». На утренней раскатке команды Шипачев отсутствовал.
Ранее «Вегас» отправил россиянина в АХЛ, но говорилось о том, что к первому матчу сезона против «Далласа» он может вернуться в основу.
Отметим, что «Голден Найтс» за это время не произвели ожидаемых обменов защитников, занимающих места в составе из 23 человек.
Состав атакующих сочетаний «Вегаса» на первый матч в сезоне выглядит следующим образом:
Смит – Линдберг – Маршессо
Перрон – Икин – Нил
Лайпсик – Карлссон – Хаула
Носек – Бельмар – Каррье
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