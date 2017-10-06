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    НХЛ. Шипачев не сыграет за «Вегас» в первом матче сезона

    Теги Даллас НХЛ Давид Перрон Пьер-Эдуар Бельмар Вадим Шипачев Джеймс Нил Вегас Коди Икин Оскар Линдберг Эрик Хаула Вильям Карлссон Томаш Носек Райлли Смит Джонатан Маршессо Уильям Каррье Брендан Лайпсик

    Нападающий Вадим Шипачев пропустит первый официальный матч «Вегаса» в истории НХЛ.

    В ночь с пятницы на субботы «рыцари» сыграют в гостях против «Далласа». На утренней раскатке команды Шипачев отсутствовал.

    Ранее «Вегас» отправил россиянина в АХЛ, но говорилось о том, что к первому матчу сезона против «Далласа» он может вернуться в основу.

    Отметим, что «Голден Найтс» за это время не произвели ожидаемых обменов защитников, занимающих места в составе из 23 человек. 

    Состав атакующих сочетаний «Вегаса» на первый матч в сезоне выглядит следующим образом:

    Смит – Линдберг – Маршессо

    Перрон – Икин – Нил

    Лайпсик – Карлссон – Хаула

    Носек – Бельмар – Каррье

    НХЛ. Шипачев включен в заявку фарм-клуба «Вегаса» в АХЛ

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