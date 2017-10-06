НХЛ. Шипачев не сыграет за «Вегас» в первом матче сезона

Нападающий Вадим Шипачев пропустит первый официальный матч «Вегаса» в истории .

В ночь с пятницы на субботы «рыцари» сыграют в гостях против . На утренней раскатке команды Шипачев отсутствовал.

Ранее отправил россиянина в АХЛ, но говорилось о том, что к первому матчу сезона против «Далласа» он может вернуться в основу.

Отметим, что «Голден Найтс» за это время не произвели ожидаемых обменов защитников, занимающих места в составе из 23 человек.

Состав атакующих сочетаний «Вегаса» на первый матч в сезоне выглядит следующим образом:

Смит – Линдберг – Маршессо

Перрон – Икин – Нил

Лайпсик – Карлссон – Хаула

Носек – Бельмар – Каррье

НХЛ. Шипачев включен в заявку фарм-клуба «Вегаса» в АХЛ