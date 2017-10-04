Следите за всеми матчами КХЛ и НХЛ в приложении «Хоккей+» для iPhone и Android
Лучший способ следить за всеми матчами главных мировых хоккейных турниров, новостями и статистикой в режиме реального времени – приложение «Хоккей+» для Android и iPhone.
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С приложением «Хоккей+» вы получаете:
– Новости, инсайды, анонсы, тексты лучших спортивных журналистов и интервью.
– Онлайн-трансляции матчей, составы и статистику спортсменов.
– Самые оперативные push-уведомления о событиях матчей.
– Статистика всех турниров и отдельных команд в режиме реального времени.
– Самые полные календарь и турнирная таблица.
– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах.
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.
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