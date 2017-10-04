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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Следите за всеми матчами КХЛ и НХЛ в приложении «Хоккей+» для iPhone и Android

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев ЦСКА Локомотив СКА сборная России Питтсбург Монреаль Бостон Вашингтон Детройт Чикаго Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Sports.ru КХЛ чемпионат мира мобильные приложения

    Лучший способ следить за всеми матчами главных мировых хоккейных турниров, новостями и статистикой в режиме реального времени – приложение «Хоккей+» для Android и iPhone.

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    С приложением «Хоккей+» вы получаете:

    – Новости, инсайды, анонсы, тексты лучших спортивных журналистов и интервью.

    – Онлайн-трансляции матчей, составы и статистику спортсменов.

    – Самые оперативные push-уведомления о событиях матчей.

    – Статистика всех турниров и отдельных команд в режиме реального времени.

    – Самые полные календарь и турнирная таблица.

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

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