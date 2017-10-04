Следите за всеми матчами КХЛ и НХЛ в приложении «Хоккей+» для iPhone и Android

Лучший способ следить за всеми матчами главных мировых хоккейных турниров, новостями и статистикой в режиме реального времени – приложение «Хоккей+» для Android и iPhone.

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С приложением «Хоккей+» вы получаете:

– Новости, инсайды, анонсы, тексты лучших спортивных журналистов и интервью.

– Онлайн-трансляции матчей, составы и статистику спортсменов.

– Самые оперативные push-уведомления о событиях матчей.

– Статистика всех турниров и отдельных команд в режиме реального времени.

– Самые полные календарь и турнирная таблица.

– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах.

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

УСТАНОВИТЬ «ХОККЕЙ» НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ «ХОККЕЙ» НА iPHONE/iPAD