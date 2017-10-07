Джон Торторелла: «Панарин отрабатывает в обороне, в нем есть нечто большее, чем просто техника»
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла похвалил форварда Артемия Панарина после матча с «Айлендерс» (5:0).
«Еще в тренировочном лагере меня удивило, как много он отрабатывает в обороне. Я думал, с этой точки зрения нам придется провести с ним большую работу.
Но он был вовлечен в этот процесс с первого дня, задавал вопросы. Сегодня он несколько раз здорово возвращался назад. Знаете, в нем кроется нечто более глубокое, чем просто техника», – сказал Торторелла.
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