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    Джон Торторелла: «Панарин отрабатывает в обороне, в нем есть нечто большее, чем просто техника»

    Теги Коламбус Джон Торторелла НХЛ Артемий Панарин

    Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла похвалил форварда Артемия Панарина после матча с «Айлендерс» (5:0). 

    «Еще в тренировочном лагере меня удивило, как много он отрабатывает в обороне. Я думал, с этой точки зрения нам придется провести с ним большую работу.

    Но он был вовлечен в этот процесс с первого дня, задавал вопросы. Сегодня он несколько раз здорово возвращался назад. Знаете, в нем кроется нечто более глубокое, чем просто техника», – сказал Торторелла. 

    «Коламбус» – «Айлендерс». Панарин набрал 3 очка в первом матче за «мундиров»

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