Кирилл Фастовский о победной серии СКА: «Какой к КХЛ может быть интерес?»

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский ответил на вопросы после поражения от СКА (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Показалось, что после матча вы были недовольны не только результатом.

– Я крайне недоволен итоговым результатом, о чем и сказал игрокам. Если в таблице не прибавляется очков, то все остальное – это лирика.

– В тренерской комнате вы очень громко общались с тренерами. О чем именно?

– Обсуждали ошибки игроков, из-за которых получили голы. Это то, чего мы допускать не имеем права.

– У СКА 19 побед подряд. Интересно наблюдать за лигой, где команда столько выигрывает?

– Вы своим вопросом и отвечаете на него. Какой может быть интерес?

– Как отреагировали на решение Степана Санникова отказаться от капитанской нашивки? Это сказалось на коллективе?

– Никак не сказалось, он абсолютно спокойно отреагировал. Это реальная оценка Степаном сегодняшнего состояния и авторитета. Здорово, что ребята оценивают это сами и понимают, как себя вести. Я таких людей поддерживаю.

Больше этого: я сказал Санникову «Спасибо» за то, что он понимает правильно, как себя вести. И это не значит, что Степан отказался окончательно и навсегда. Ни в коем случае.

– Городецкий больше не будет губернатором Новосибирской области и председателем попечительского совета. Скажется это на клубе?

– Сейчас можно только гадать. Мы ничего не знаем, отставка произошла только сегодня. Ждем.

– Для вас это сюрприз?

– Таким уж жутким сюрпризом не стало. Когда об этом говорят и говорят – привыкаешь к этим разговорам. Когда происходит на самом деле – всегда становится неожиданным. Даже при том, что говорили много, но так давно, что уже неинтересно. Сегодня это стало фактом.

Пока мы не знаем, какие шаги будут дальше. Приедем из поездки – будем пытаться встретиться с губернатором. Хотя догадываюсь, что хоккей для него будет не самой главной задачей. Особенно на первое время.

– По составу: появился Энеруд из «Сочи», в «Северсталь» обменяли Земченко. Много изменений еще будет?

– Земченко мы не обменяли, а отдали, это трансфер. Документы уже готовы. Полашек уезжает в Сочи. Изменения будут еще.

– В том числе и подписания?

– Этого не могу сказать. Но изменения в составе будут, – заявил Фастовский.

СКА установил рекорд КХЛ – 19 побед подряд