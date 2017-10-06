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    Кирилл Фастовский о победной серии СКА: «Какой к КХЛ может быть интерес?»

    Теги Сибирь СКА Кирилл Фастовский КХЛ Степан Санников Игнат Земченко Адам Полашек Симон Энеруд

    Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский ответил на вопросы после поражения от СКА (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Показалось, что после матча вы были недовольны не только результатом.

    – Я крайне недоволен итоговым результатом, о чем и сказал игрокам. Если в таблице не прибавляется очков, то все остальное – это лирика.

    – В тренерской комнате вы очень громко общались с тренерами. О чем именно?

    – Обсуждали ошибки игроков, из-за которых получили голы. Это то, чего мы допускать не имеем права.

    – У СКА 19 побед подряд. Интересно наблюдать за лигой, где команда столько выигрывает?

    – Вы своим вопросом и отвечаете на него. Какой может быть интерес?

    – Как отреагировали на решение Степана Санникова отказаться от капитанской нашивки? Это сказалось на коллективе? 

    – Никак не сказалось, он абсолютно спокойно отреагировал. Это реальная оценка Степаном сегодняшнего состояния и авторитета. Здорово, что ребята оценивают это сами и понимают, как себя вести. Я таких людей поддерживаю.

    Больше этого: я сказал Санникову «Спасибо» за то, что он понимает правильно, как себя вести. И это не значит, что Степан отказался окончательно и навсегда. Ни в коем случае. 

    – Городецкий больше не будет губернатором Новосибирской области и председателем попечительского совета. Скажется это на клубе?

    – Сейчас можно только гадать. Мы ничего не знаем, отставка произошла только сегодня. Ждем. 

    – Для вас это сюрприз?

    – Таким уж жутким сюрпризом не стало. Когда об этом говорят и говорят – привыкаешь к этим разговорам. Когда происходит на самом деле – всегда становится неожиданным. Даже при том, что говорили много, но так давно, что уже неинтересно. Сегодня это стало фактом.

    Пока мы не знаем, какие шаги будут дальше. Приедем из поездки – будем пытаться встретиться с губернатором. Хотя догадываюсь, что хоккей для него будет не самой главной задачей. Особенно на первое время.

    – По составу: появился Энеруд из «Сочи», в «Северсталь» обменяли Земченко. Много изменений еще будет?

    – Земченко мы не обменяли, а отдали, это трансфер. Документы уже готовы. Полашек уезжает в Сочи. Изменения будут еще.

    – В том числе и подписания?

    – Этого не могу сказать. Но изменения в составе будут, – заявил Фастовский.

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    • первый/второй раунд Кубка Стэнли
      34%
    • Финал конференции
      8%
    • Финал Кубка
      8%

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