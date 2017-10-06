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    Голкипер «Югры» Проскуряков отразил 59 бросков из 63 в матче против «Нефтехимика»

    Теги Нефтехимик Илья Проскуряков Андрей Назаров КХЛ Югра Дэн Секстон Эмиль Галимов

    Голкипер «Югры» Илья Проскуряков помог своей команды победить «Нефтехимик» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Нижнекамцы за всю игру нанесли 105 бросков в сторону ворот и 63 в створ ворот. Проскуряков пропустил четыре шайбы, но отбил 59 бросков.

    Нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон нанес 11 бросков за матч, а Эмиль Галимов – 10.

    Подробную статистику выступлений 30-летнего вратаря вы можете посмотреть здесь.

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