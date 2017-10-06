Голкипер «Югры» Проскуряков отразил 59 бросков из 63 в матче против «Нефтехимика»

Голкипер «Югры» Илья Проскуряков помог своей команды победить «Нефтехимик» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

Нижнекамцы за всю игру нанесли 105 бросков в сторону ворот и 63 в створ ворот. Проскуряков пропустил четыре шайбы, но отбил 59 бросков.

Нападающий Дэн Секстон нанес 11 бросков за матч, а Эмиль Галимов – 10.

Подробную статистику выступлений 30-летнего вратаря вы можете посмотреть здесь.