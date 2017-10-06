НХЛ. Шипачев начнет сезон в АХЛ

Нападающий Вадим Шипачев заявлен за «Чикаго Вулвс» – фарм-клуб – на первые матчи сезона АХЛ.

Россиянин оказался в составе клуба на стартовую игру чемпионата, которая состоится в четверг. Также сезон в «Вулвс» начнет российский защитник Дмитрий Осипов.

Ранее «Вегас» отправил Шипачева в , но говорилось о том, что к первому матчу сезона против «Далласа» он вернется в основу.

В 4 предсезонных матчах за «Голден Найтс» 30-летний россиянин сделал одну голевую передачу.