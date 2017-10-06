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    НХЛ. Шипачев начнет сезон в АХЛ

    Теги НХЛ АХЛ Чикаго Вулвс Вадим Шипачев Вегас Дмитрий Осипов

    Нападающий Вадим Шипачев заявлен за «Чикаго Вулвс» – фарм-клуб «Вегаса» – на первые матчи сезона АХЛ.

    Россиянин оказался в составе клуба на стартовую игру чемпионата, которая состоится в четверг. Также сезон в «Вулвс» начнет российский защитник Дмитрий Осипов.

    Ранее «Вегас» отправил Шипачева в АХЛ, но говорилось о том, что к первому матчу сезона против «Далласа» он вернется в основу.

    В 4 предсезонных матчах за «Голден Найтс» 30-летний россиянин сделал одну голевую передачу.

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