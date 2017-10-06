НХЛ. Шипачев начнет сезон в АХЛ
Нападающий Вадим Шипачев заявлен за «Чикаго Вулвс» – фарм-клуб «Вегаса» – на первые матчи сезона АХЛ.
Россиянин оказался в составе клуба на стартовую игру чемпионата, которая состоится в четверг. Также сезон в «Вулвс» начнет российский защитник Дмитрий Осипов.
Ранее «Вегас» отправил Шипачева в АХЛ, но говорилось о том, что к первому матчу сезона против «Далласа» он вернется в основу.
В 4 предсезонных матчах за «Голден Найтс» 30-летний россиянин сделал одну голевую передачу.
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