НХЛ. Макдэвид, Симмондс и Пьетранжело – звезды дня

назвала лучших хоккеистов первого игрового дня сезона.

Первой звездой стал капитан Коннор Макдэвид, оформивший хет-трик в матче с «Калгари» (3:0).

Второй звездой назван нападающий «Филадельфии» Уэйн Симмондс – он также оформил хет-трик в первой игре, забросив три шайбы (5:3).

Третьим игроком дня признан защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело – на его счету два гола в ворота (5:4 ОТ).