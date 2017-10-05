НХЛ. Макдэвид, Симмондс и Пьетранжело – звезды дня
НХЛ назвала лучших хоккеистов первого игрового дня сезона.
Первой звездой стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, оформивший хет-трик в матче с «Калгари» (3:0).
Второй звездой назван нападающий «Филадельфии» Уэйн Симмондс – он также оформил хет-трик в первой игре, забросив три шайбы «Сан-Хосе» (5:3).
Третьим игроком дня признан защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело – на его счету два гола в ворота «Питтсбурга» (5:4 ОТ).
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