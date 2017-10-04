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    Эркка Вестерлунд: «СКА – лучшая команда в КХЛ. 1:6 – это уровень «Салавата»

    Теги Салават Юлаев СКА Эркка Вестерлунд КХЛ Андрей Кареев Максим Осипов Иван Федотов

    Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение от СКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Мы видели сегодня лучшую команду в этой лиге. Мы готовились к тому, чтобы хорошо сыграть в обороне, но не понимали, насколько хорош наш соперник.

    Они очень хорошо играют и в нападении, и в защите. Я думаю, что это последний урок для нас – что нужно, чтобы быть хорошей командой. Нам чуть-чуть не повезло в начале и соперники забили четыре гола в большинстве.

    – Как оцените игру Федотова? Стало ли у него больше шансов попасть в заявку на матчи КХЛ?

    – Он хорошо играл, но в этой ситуации будет зависеть от игры Кареева.

    – Какое будущее у Максима Осипова?

    – У нас начали играть Панин и Гончаров. Мы хотели бы дать им поиграть, чтобы они набрались опыта. Осипов нам нужен, он пока остается в команде.

    – Что говорили во время тайм-аута?

    – Не важно, что я говорил. Нужно было их разгрузить, потому что мы были постоянно позади них.

    – Прокомментируйте два нарушения численного состава.

    – (Улыбается) Посмотрите видео.

    – Вы рассматривали этот матч, как лакмусовую бумажку, чтобы понять, кто из ваших игроков чего стоит?

    – У нас есть ответ – это тот уровень, это как мы играли против СКА. 1:6 – это наш уровень. Мы должны еще лучше играть в защите, это был урок для нас, который преподал нам СКА, – рассказал Вестерлунд.

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