Эркка Вестерлунд: «СКА – лучшая команда в КХЛ. 1:6 – это уровень «Салавата»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение от СКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Мы видели сегодня лучшую команду в этой лиге. Мы готовились к тому, чтобы хорошо сыграть в обороне, но не понимали, насколько хорош наш соперник.
Они очень хорошо играют и в нападении, и в защите. Я думаю, что это последний урок для нас – что нужно, чтобы быть хорошей командой. Нам чуть-чуть не повезло в начале и соперники забили четыре гола в большинстве.
– Как оцените игру Федотова? Стало ли у него больше шансов попасть в заявку на матчи КХЛ?
– Он хорошо играл, но в этой ситуации будет зависеть от игры Кареева.
– Какое будущее у Максима Осипова?
– У нас начали играть Панин и Гончаров. Мы хотели бы дать им поиграть, чтобы они набрались опыта. Осипов нам нужен, он пока остается в команде.
– Что говорили во время тайм-аута?
– Не важно, что я говорил. Нужно было их разгрузить, потому что мы были постоянно позади них.
– Прокомментируйте два нарушения численного состава.
– (Улыбается) Посмотрите видео.
– Вы рассматривали этот матч, как лакмусовую бумажку, чтобы понять, кто из ваших игроков чего стоит?
– У нас есть ответ – это тот уровень, это как мы играли против СКА. 1:6 – это наш уровень. Мы должны еще лучше играть в защите, это был урок для нас, который преподал нам СКА, – рассказал Вестерлунд.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.