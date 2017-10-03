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    Казанский отель, в котором остановилась «Югра», эвакуирован из-за звонка о бомбе

    Теги Ак Барс происшествия КХЛ Югра Татнефть-Арена

    В казанскую гостиницу, в которой остановилась приехавшая на матч с «Ак Барсом» «Югра», поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве. 

    В момент звонка ханты-мансийская команда находилась на «Татнефть-Арене».

    «Позвонил менеджер отеля. Сказал, что в нашей гостинице идет проверка, так как поступил анонимный звонок о том, что она заминирована. Это уже не первый случай за сегодняшний день в Казани.

    Въезд в гостиницу пока запрещен, мы надеемся на скорейшее решение вопроса. В данный момент команда находится на «Татнефть-Арене», где проводит вечернюю тренировку», – сказали по поводу инцидента в пресс-службе «Югры».

    Матч «Ак Барс» – «Югра» состоится в среду и начнется в 19.00 по московскому времени.

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