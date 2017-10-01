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    Никита Кучеров: «Только Овечкин боролся за справедливость, чтобы ребята поехали на Олимпиаду»

    Теги сборная России Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Пхенчхан-2018 Никита Кучеров олимпийский хоккейный турнир

    Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров заявил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал все, чтобы игроки НХЛ поехали на Олимпиаду-2018.

    «Он в принципе единственный, кто пытался побороться за справедливость, чтобы ребята поехали на Олимпиаду. Не получилось, но Овечкин хотя бы попытался сделать все возможное.

    И винить его в том, что не приедет – глупо. Несправедливо по отношению к Овечкину.

    Если НХЛ установила такие правила – приходится с ними мириться. Обидно, конечно. Все хотят быть на Олимпиаде. Не так часто она проходит.

    Но обвинять Овечкина не стоит. Не он устанавливал эти правила», – сказал Кучеров.

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