Никита Кучеров: «Только Овечкин боролся за справедливость, чтобы ребята поехали на Олимпиаду»

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров заявил, что капитан «Вашингтона» сделал все, чтобы игроки НХЛ поехали на Олимпиаду-2018.

«Он в принципе единственный, кто пытался побороться за справедливость, чтобы ребята поехали на Олимпиаду. Не получилось, но Овечкин хотя бы попытался сделать все возможное.

И винить его в том, что не приедет – глупо. Несправедливо по отношению к Овечкину.

Если НХЛ установила такие правила – приходится с ними мириться. Обидно, конечно. Все хотят быть на Олимпиаде. Не так часто она проходит.

Но обвинять Овечкина не стоит. Не он устанавливал эти правила», – сказал Кучеров.