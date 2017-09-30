Власти все-таки разрешили «Куньлуню» сыграть с «Трактором», «Ладой» и «Металлургом» в Шанхае
«Куньлунь» все-таки получил право провести ближайшие домашние матчи в Шанхае.
«Мы буквально несколько минут назад получили от правительства разрешение на то, чтобы играть в Шанхае. Пока речь идет о ближайших трех матчах с «Трактором», «Ладой» и «Металлургом».
Касаемо остальной части сезона, видимо, пока что вопрос еще не решали, это еще далеко. Вопрос был в том, лететь нам завтра или нет, но решили так, что мы остаемся», – поделился информацией руководитель пресс-службы клуба Олег Винокуров.
Ранее КХЛ объявила о переносе игр «Куньлуня» с «Трактором», «Ладой» и «Металлургом» в Челябинск, Тольятти и Магнитогорск соответственно. Сообщалось, что китайская команда не сможет принять соперников в Шанхае «в связи с проведением в городе государственных мероприятий».
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