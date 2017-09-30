НХЛ. Крис Ли не прошел в состав «Лос-Анджелеса», пробный контракт расторгнут
Защитник Крис Ли не прошел в состав «Лос-Анджелеса».
Хоккеист, которому на следующей неделе исполнится 37 лет, не будет играть за калифорнийскую команду в наступающем сезоне. Стороны расторгли пробный контракт, по условиям которого защитник проходил просмотр в «Лос-Анджелесе».
Предыдущие четыре сезона Ли провел в магнитогорском «Металлурге». Канадец дважды становился обладателем Кубка Гагарина.
34-летний нападающий Брукс Лайк все еще остается в лагере «Лос-Анджелеса». Калифорнийской команде осталось провести один предсезонный матч.
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