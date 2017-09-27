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    НХЛ. Форвард «Сан-Хосе» Уорд готов присоединиться к протестам против Трампа

    Теги Сан-Хосе Джоэл Уорд НХЛ НФЛ Колин Каперник политика Дональд Трамп

    Нападающий «Сан-Хосе» Джоэл Уорд не исключает, что станет первым игроком НХЛ, который присоединится к протестам против президента США Дональда Трампа.

    У Уорда, как у одного из немногих темнокожих игроков в НХЛ, есть опыт борьбы с расизмом. Он обеспокоен риторикой, которую президент Дональд Трамп использует по отношению к афроамериканским протестующим в НФЛ и НБА.

    «Конечно, я не стал бы исключать то, что я могу сесть на колено во время исполнения гимна. Я сам сталкивался со многими проявлениями расизма в хоккее и в повседневной жизни. Я еще не обдумал все хорошо, но я определенно не исключал бы возможность протеста.

    Я понятия не имел, что означают слова, которыми меня обзывали, пока мои родители не объяснили мне. Я был просто ребенком, который влюбился в игру и взял хоккейную клюшку. Но когда я стал старше и посмотрел на раздевалки, я понял, что я единственный черный парень на всей арене.

    Это просто часть жизни, с которой вам всегда приходится иметь дело. Есть те, кто говорят, что Каперник и остальные парни неуважительно относятся к флагу, но дело не только в этом. Мало кто осознает, через что проходят такие люди, как я, изо дня в день в торговом центре или других общественных местах», – сказал Уорд.

    Ранее игроки НФЛ садились на колено в знак протеста против расового неравноправия в стране.

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