Степан Захарчук: «Не хотел нанести Будкину никакой травмы»

Защитник «Ак Барса» Степан Захарчук прокомментировал удаление до конца игры в матче против магнитогорского «Металлурга» (2:1).

«Была игра в средней зоне, я попытался провести силовой прием. Никакой травмы нанести сопернику я, конечно, не хотел. В целом, была острая игра со стороны обеих команд. Много борьбы. Игра уровня плей-офф», – сказал Захарчук.

Во втором периоде Захарчук провел силовой прием на защитнике «Магнитки» Александре Будкине, разбив ему лицо до крови, и получил большой штраф за неправильную атаку.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Будкин получил тяжелое сотрясение мозга.