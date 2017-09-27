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    Степан Захарчук: «Не хотел нанести Будкину никакой травмы»

    Теги Ак Барс Металлург Мг травмы Александр Будкин КХЛ Степан Захарчук

    Защитник «Ак Барса» Степан Захарчук прокомментировал удаление до конца игры в матче против магнитогорского «Металлурга» (2:1).

    «Была игра в средней зоне, я попытался провести силовой прием. Никакой травмы нанести сопернику я, конечно, не хотел. В целом, была острая игра со стороны обеих команд. Много борьбы. Игра уровня плей-офф», – сказал Захарчук.

    Во втором периоде Захарчук провел силовой прием на защитнике «Магнитки» Александре Будкине, разбив ему лицо до крови, и получил большой штраф за неправильную атаку. 

    Ранее сообщалось, что в результате атаки Будкин получил тяжелое сотрясение мозга.

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