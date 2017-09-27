Геннадий Величкин: «У Будкина тяжелое сотрясение, скрытые травмы головы, есть даже переломы»

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о состоянии здоровья защитников Александра Будкина и Дениса Денисова, которые получили травмы в матче с (1:2).

«Идет обследование, состояние у Будкина тяжелое. Я не могу дать медицинское заключение, но там очень серьезное повреждение. Сто процентов это тяжелое сотрясение, а все остальное – скрытые травмы головы. Там есть даже переломы.

Денисов сейчас в клинике на МРТ, позже врачи смогут ответить, что с ним», – сказал Величкин.

Во втором периоде защитник «Ак Барса» Степан Захарчук провел силовой прием на Будкине, разбив ему лицо в кровь, и получил большой штраф за неправильную атаку.