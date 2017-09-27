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    Геннадий Величкин: «У Будкина тяжелое сотрясение, скрытые травмы головы, есть даже переломы»

    Теги Ак Барс Металлург Мг травмы Денис Денисов Геннадий Величкин Александр Будкин КХЛ

    Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о состоянии здоровья защитников Александра Будкина и Дениса Денисова, которые получили травмы в матче с «Ак Барсом» (1:2).

    «Идет обследование, состояние у Будкина тяжелое. Я не могу дать медицинское заключение, но там очень серьезное повреждение. Сто процентов это тяжелое сотрясение, а все остальное – скрытые травмы головы. Там есть даже переломы.

    Денисов сейчас в клинике на МРТ, позже врачи смогут ответить, что с ним», – сказал Величкин.

    Во втором периоде защитник «Ак Барса» Степан Захарчук провел силовой прием на Будкине, разбив ему лицо в кровь, и получил большой штраф за неправильную атаку. 

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