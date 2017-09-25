КХЛ может оштрафовать президента ЦСКА Есмантовича за критику судей
Главный судья КХЛ Алексей Анисимов не исключил, что президент ЦСКА Игорь Есмантович может быть оштрафован за критику арбитров.
– Игорь Есмантович будет оштрафован за свои высказывания?
– Все узнаете в ближайшее время, – заявил Анисимов.
Ранее КХЛ уже выписывала денежные наказания за высказывания по поводу работы судей. В частности, на 300 тысяч рублей были оштрафованы главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев, президент «Авангарда» Владимир Шалаев и форвард омичей Николай Лемтюгов.
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