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    КХЛ может оштрафовать президента ЦСКА Есмантовича за критику судей

    Теги ЦСКА судьи КХЛ Алексей Анисимов судья Игорь Есмантович

    Главный судья КХЛ Алексей Анисимов не исключил, что президент ЦСКА Игорь Есмантович может быть оштрафован за критику арбитров.

    – Игорь Есмантович будет оштрафован за свои высказывания?

    – Все узнаете в ближайшее время, – заявил Анисимов.

    Ранее КХЛ уже выписывала денежные наказания за высказывания по поводу работы судей. В частности, на 300 тысяч рублей были оштрафованы главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев, президент «Авангарда» Владимир Шалаев и форвард омичей Николай Лемтюгов.

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