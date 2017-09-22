Президент ЦСКА: «Нужно выяснить, почему СКА играет в большинстве гораздо чаще, чем другие команды»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением по поводу разговоров о качестве судейства в матчах КХЛ.

– Конечно, меня это беспокоит. Мы не можем оставлять без внимания подобную ситуацию, тем более что с каждым днем таких комментариев становится все больше.

Думаю, дело не совсем в эмоциях. Если о проблеме заявляет легенда отечественного хоккея, трехкратный олимпийский чемпион , то это не эмоции, а констатация факта. В конце прошлого сезона лига решила оштрафовать московское «Динамо» за высказывания Виталия Семеновича, но разве это решило проблему? Наоборот, запрет на комментарии вывел дискуссию на иной уровень.

И мы помним, как в нее включился вице-премьер России Аркадий Дворкович, который негативно высказался о судействе в четвертом матче финала Кубка Гагарина между СКА и «Магниткой». Сегодняшние слова губернатора Омской области Виктора Назарова в первую очередь говорят о том, что болельщики хотят главенства в нашем хоккее правил фэйр-плей, которые бы не зависели от чьих то ошибок.

КХЛ регулярно признает ошибки и старается их искоренить, но на сегодняшний день этого мало. Мы видим, что количество ошибок или ошибочных решений, влияющих на тот или иной матч, заметно растет.

Естественно, одним наказанием проштрафившегося специалиста тут не отделаешься. Необходима реальная, а главное, прозрачная работа, направленная на повышение качества судейства.

- Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов считает, что проблемы нет.

– Ну, не знаю, кто еще и на каком уровне должен обратить внимание на это, чтобы Анисимов заметил проблему.

Обсуждение качества работы хоккейных судей давно вышло за границы хоккейного сообщества, на эту тему остро высказываются члены правительства, губернаторы, руководители клубов, тренеры команд, игроки, ветераны, болельщики!

Фактически в каждом сообщении нам говорят: принимайте срочные меры, уровень судейства не соответствует уровню лиги.

Во-первых, надо попросить главного арбитра лиги ответить на неудобные вопросы. Во-вторых, вернуться к профессиональному и открытому диалогу.

Обратить внимание на статистику и выяснить, по какой причине команда СКА из года в год традиционно играет в большинстве на порядок чаще, чем, как говорит бывший главный арбитр Плющев, «другие равные по стилю команды». Это обсуждают все специалисты.

Вот известный в прошлом арбитр заявил о двойных стандартах в лиге. Дабы исключить такие разговоры, нужно сделать департамент судейства по-настоящему независимым, а в его наблюдательный совет включить экспертов, представителей спортивных СМИ, клубов, уважаемых ветеранов.

А самое главное, без оглядки на какую-либо индульгенцию дать оценку деятельности не только рядовых рефери, но и главного арбитра, который должен помнить о существовании профессиональной конкуренции», – заявил Есмантович.

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Соперники СКА недовольны судейством