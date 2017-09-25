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    Никита Трямкин: «В Ванкувере не то что пахнет травой – воняет, везде вонища»

    Теги Автомобилист Ванкувер НХЛ КХЛ Никита Трямкин

    Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал, что ему не понравилось в Ванкувере, когда он играл за «Кэнакс».

    – Говорят, Ванкувер – самый наркоманский город. По крайней мере, в Канаде.

    – Есть такое. Наркоманский, что уж тут. Все курят траву повсеместно. Город весь в дыму. Там еще улица есть – не помню, как называется. Так там даже на машине страшно ехать. Много нехороших этих ребят. Они на ногах уже стоять не могут, но все равно дымят, не останавливаясь. Там такой беспредел – реально разгромленная улица.

    – А в приличных районах?

    – Да везде курят. Там не то что пахнет травой – воняет, везде вонища. Ладно эта наркоманская улица, куда этих ребят сселяют, но в центре города воняло так же. Мы жили на десятом этаже – даже там, бывало, пахло. Это ж сколько надо курить? Мне кажется, можно было высунуть трубку в окно и надышаться, – рассказал Трямкин.

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