Никита Трямкин: «В Ванкувере не то что пахнет травой – воняет, везде вонища»

Защитник Никита Трямкин рассказал, что ему не понравилось в , когда он играл за «Кэнакс».

– Говорят, – самый наркоманский город. По крайней мере, в Канаде.

– Есть такое. Наркоманский, что уж тут. Все курят траву повсеместно. Город весь в дыму. Там еще улица есть – не помню, как называется. Так там даже на машине страшно ехать. Много нехороших этих ребят. Они на ногах уже стоять не могут, но все равно дымят, не останавливаясь. Там такой беспредел – реально разгромленная улица.

– А в приличных районах?

– Да везде курят. Там не то что пахнет травой – воняет, везде вонища. Ладно эта наркоманская улица, куда этих ребят сселяют, но в центре города воняло так же. Мы жили на десятом этаже – даже там, бывало, пахло. Это ж сколько надо курить? Мне кажется, можно было высунуть трубку в окно и надышаться, – рассказал Трямкин.