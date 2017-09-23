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    Григорий Панин о стычке с Коваржем: «Он сказал, что я ***, я сказал, что он ***. Послали друг друга на *** и дальше играем»

    Теги Салават Юлаев Металлург Мг Григорий Панин КХЛ Ян Коварж

    Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о словесной перепалке с форвардом «Магнитки» Яном Коваржем во время матча регулярного чемпионата КХЛ.

    – Он сказал, что я ***, я сказал, что он ***.

    – Он по-русски прямо сказал? 

    – Да, по-русски он хорошо разговаривает, особенно матом.

    – Вы дальше ехали с ним, на бой вызывали?

    – Да никуда я его не вызывал, у нас игра продолжалась, играть надо было, а не с Коваржем разговаривать.

    Нормально все, после игры руки друг другу пожали. У всех хоккеистов такое бывает – на *** послали друг друга и дальше играем, – сказал Панин.

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