Григорий Панин о стычке с Коваржем: «Он сказал, что я ***, я сказал, что он ***. Послали друг друга на *** и дальше играем»
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о словесной перепалке с форвардом «Магнитки» Яном Коваржем во время матча регулярного чемпионата КХЛ.
– Он сказал, что я ***, я сказал, что он ***.
– Он по-русски прямо сказал?
– Да, по-русски он хорошо разговаривает, особенно матом.
– Вы дальше ехали с ним, на бой вызывали?
– Да никуда я его не вызывал, у нас игра продолжалась, играть надо было, а не с Коваржем разговаривать.
Нормально все, после игры руки друг другу пожали. У всех хоккеистов такое бывает – на *** послали друг друга и дальше играем, – сказал Панин.
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