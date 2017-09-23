Григорий Панин о стычке с Коваржем: «Он сказал, что я ***, я сказал, что он ***. Послали друг друга на *** и дальше играем»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о словесной перепалке с форвардом «Магнитки» Яном Коваржем во время матча регулярного чемпионата .

– Он сказал, что я ***, я сказал, что он ***.

– Он по-русски прямо сказал?

– Да, по-русски он хорошо разговаривает, особенно матом.

– Вы дальше ехали с ним, на бой вызывали?

– Да никуда я его не вызывал, у нас игра продолжалась, играть надо было, а не с Коваржем разговаривать.

Нормально все, после игры руки друг другу пожали. У всех хоккеистов такое бывает – на *** послали друг друга и дальше играем, – сказал Панин.

🔥 Главное приложение о КХЛ: iOS / Android