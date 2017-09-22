«Авангард» оштрафован на 600 тысяч рублей за комментарии Шалаева и Лемтюгова после матча со СКА

Президент Владимир Шалаев и нападающий Николай Лемтюгов выплатят штраф за высказывания после матча со СКА (1:3).

Шалаев и Лемтюгов оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый за критику арбитров. Такое решение приняла лига.

По окончании матча со СКА Шалаев поблагодарил судей за великолепную работу. Лемтюгов заявил, что судья в нужный момент не дал доиграть хороший матч.

Губернатор Омской области о матче «Авангард» – СКА: «Такого грязного и отвратительного судейства я не видел никогда»

Соперники СКА недовольны судейством

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