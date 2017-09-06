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    Яромир Ягр: «Если с НХЛ не получится, могу поехать в Европу и сыграть на Олимпиаде»

    Теги Яромир Ягр сборная Чехии НХЛ КХЛ Пхенчхан-2018 Кладно олимпийский хоккейный турнир

    Форвард Яромир Ягр заявил, что может принять участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, если не подпишет контракт в НХЛ

    «Мой приоритет – это по-прежнему НХЛ. Есть еще несколько дней до старта тренировочных лагерей. Если не получится, может, будет еще возможность подписаться прямо перед стартом сезона. Я не спешу, но не буду ждать до того момента, когда начну наслаждаться этим (улыбается).

    Есть много факторов, определяющих выбор. Команда, у которой есть недостаток крайних. Команда, которая имеет шансы выиграть Кубок или играет в близком мне стиле. Команда, где есть игроки, с которыми мне было бы легко сыграться. Ужасно много всего. 

    Есть ли план Б, если с НХЛ не получится? Да, например, поехать в Европу, причем необязательно КХЛ. Попробовать вернуться в сборную и сыграть на Олимпиаде. Большие шансы, что игроков НХЛ там не будет. Или же могу остаться в «Кладно» и тренироваться. 

    Олимпиада? Если буду готов, и тренеры позовут, отвечу согласием», – сказал Ягр в интервью чешскому телевидению.  

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