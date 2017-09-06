Яромир Ягр: «Если с НХЛ не получится, могу поехать в Европу и сыграть на Олимпиаде»

Форвард Яромир Ягр заявил, что может принять участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, если не подпишет контракт в .

«Мой приоритет – это по-прежнему НХЛ. Есть еще несколько дней до старта тренировочных лагерей. Если не получится, может, будет еще возможность подписаться прямо перед стартом сезона. Я не спешу, но не буду ждать до того момента, когда начну наслаждаться этим (улыбается).

Есть много факторов, определяющих выбор. Команда, у которой есть недостаток крайних. Команда, которая имеет шансы выиграть Кубок или играет в близком мне стиле. Команда, где есть игроки, с которыми мне было бы легко сыграться. Ужасно много всего.

Есть ли план Б, если с НХЛ не получится? Да, например, поехать в Европу, причем необязательно . Попробовать вернуться в сборную и сыграть на Олимпиаде. Большие шансы, что игроков НХЛ там не будет. Или же могу остаться в и тренироваться.

Олимпиада? Если буду готов, и тренеры позовут, отвечу согласием», – сказал Ягр в интервью чешскому телевидению.