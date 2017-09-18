Джоффри Лупул: «Ха-ха, я провалил медосмотр? «Торонто» обманывает, и ему разрешают это делать»

Нападающий Джоффри Лупул раскритиковал руководство клуба.

На прошлой неделе генеральный менеджер «Мэйпл Лифс» заявил, что Лупул в четверг провалил медосмотр в тренировочном лагере команды.

В комментариях к одной из фотографий в своем инстаграме Лупул, отвечая на вопрос подписчика о том, действительно ли он провалил медосмотр, написал: «Они обманывают, и все разрешают им это делать».

Контракт 33-летнего Лупула с «Торонто» рассчитан до конца сезона-2017/18. В этом сезоне форварду заплатят 3,75 млн долларов. Его средняя зарплата (5,25 млн долларов в год) не будет учитываться под потолком зарплат.

Лупул не играет в с 6 февраля 2016 года, игрок находится в списке травмированных «Торонто». Чтобы поместить Лупула в этот список, «Лифс» обязаны провести медосмотр форварда и подтвердить, что он травмирован.

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