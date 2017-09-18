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    НХЛ. Выставочные матчи. «Вегас» забросил 9 шайб «Ванкуверу», «Айлендерс» одолели «Филадельфию»

    Теги выставочные матчи результаты Айлендерс Филадельфия Ванкувер НХЛ Вегас

    Клубы НХЛ продолжают подготовку к новому сезону.

    НХЛ

    Выставочный матч

    Айлендерс – Филадельфия – 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

    0:1 – Веккионе (Лехтеря, Гостисбеер)

    0:2 – Лехтеря (Раффль), ГМ

    1:2 – Таварес (Ли, Эберле), ГБ

    2:2 – Барзэл

    3:2 – Таварес

    Ванкувер – Вегас – 4:9 (2:4, 0:1, 2:4)

    0:1 – 5 Вонг (Гласс, Хант), ГБ

    1:1 – 11 Босер (Мегна)

    1:2 – 13 Гика (Гласс, Хант), ГБ

    2:2 – 14 Дж. Суббан (Босер)

    2:3 – 15 Носек (Матто, Вонг)

    2:4 – 18 Вонг (Хант, Носек)

    2:5 – 26 Так (Теодор, Тайнэн)

    3:5 – 43 Хольм (Мегна, Виртанен), ГБ

    3:6 – 47 Вонг

    3:7 – 50 Гика (Носек)

    3:8 – 51 Судзуки (Матто)

    4:8 – 53 Босер (Макинини, Хольм), ГБ

    4:9 – 57 Томпсон (Хэйг, Судзуки)

    Вратари: Бахман 13/18, Демко 16/20 – Фергюсон 29/33.

    Форвард «Кэнакс» Николай Голдобин провел на льду 13:27, заработав показатель полезности «-2».

     

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