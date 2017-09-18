НХЛ. Выставочные матчи. «Вегас» забросил 9 шайб «Ванкуверу», «Айлендерс» одолели «Филадельфию»
Клубы НХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
НХЛ
Выставочный матч
Айлендерс – Филадельфия – 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)
0:1 – Веккионе (Лехтеря, Гостисбеер)
0:2 – Лехтеря (Раффль), ГМ
1:2 – Таварес (Ли, Эберле), ГБ
2:2 – Барзэл
3:2 – Таварес
Ванкувер – Вегас – 4:9 (2:4, 0:1, 2:4)
0:1 – 5 Вонг (Гласс, Хант), ГБ
1:1 – 11 Босер (Мегна)
1:2 – 13 Гика (Гласс, Хант), ГБ
2:2 – 14 Дж. Суббан (Босер)
2:3 – 15 Носек (Матто, Вонг)
2:4 – 18 Вонг (Хант, Носек)
2:5 – 26 Так (Теодор, Тайнэн)
3:5 – 43 Хольм (Мегна, Виртанен), ГБ
3:6 – 47 Вонг
3:7 – 50 Гика (Носек)
3:8 – 51 Судзуки (Матто)
4:8 – 53 Босер (Макинини, Хольм), ГБ
4:9 – 57 Томпсон (Хэйг, Судзуки)
Вратари: Бахман 13/18, Демко 16/20 – Фергюсон 29/33.
Форвард «Кэнакс» Николай Голдобин провел на льду 13:27, заработав показатель полезности «-2».
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