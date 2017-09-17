«Куньлунь» об обвинениях в завышении посещаемости: «Витязь» выдвинул странный контраргумент – слова комментатора»

«Куньлунь» выступил с заявлением по поводу обвинений в приписках посещаемости на матче между командами в Шанхае.

«Неудачно начав домашнюю серию, мы все-таки выиграли ее, набрав 7 очков из 12. Неплохой итог! Отрадно и то, что зрителей на трибунах арены «Фэй Ян» стало значительно больше, чем в прошлом году. Их по-прежнему не столько, сколько бы нам хотелось, но все-таки прогресс очевиден.

На первой игре вообще было больше четырех тысяч, однако на двух последующих посещаемость упала вдвое. Наверное, мы сами виноваты в этом, ведь потерпели два поражения, но вчера, вдохновившись победой над «Слованом», на хоккей вновь пришли свыше трех тысяч человек. Повторим: пока не так много, как нам бы хотелось, но все-таки уже серьезный прогресс.

Правда, цифры вчерашней посещаемости почему-то вызвали сомнение у соперников, и пресс-служба «Витязя» даже посчитала нужным выразить эти сомнения на клубном сайте. Не беремся судить со своей колокольни об обоснованности претензий подмосковного клуба к судейской бригаде КХЛ, отвечающей за достоверность таких сведений, однако не можем не заметить, что контраргумент был выдвинут весьма странный. Представителям клуба показались куда более достоверными слова комментатора КХЛ-ТВ, по ходу трансляции оценившего трибуны нашей арены как заполненные лишь на треть.

Что ж, быть может, в этом есть сермяжная правда, и действительно комментаторы, находящиеся за тысячи километров от места событий и видящие на телевизионной картинке лишь некоторую часть трибун, заслуживают большего доверия, чем судьи. И возможно, составителям протокола следует вместо точных цифр оперировать такими емкими понятиями, как «половина» или «треть», «толика» или «львиная доля». Но это, повторим, не к нам вопрос, пусть «Витязь» обращается с таким предложением в лигу», – говорится на сайте китайского клуба.

«Витязь» об игре с «Куньлунем»: «В протоколе 3210 зрителей, по факту – 1300. Так и составляются рейтинги посещаемости»

Кажется, в Китае дописывают зрителей на трибунах